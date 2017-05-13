英外相示警：俄羅斯可能干預英國大選

2017-05-13 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國外相強生（Boris Johnson）接受媒體專訪表示，俄羅斯非常可能干預即將提前舉行的英國大選，並批評俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）意圖「抹黑民主」。

據《路透》報導，英國《電訊報》（Telegraph）今天刊出英國外相強生的專訪，他指出俄羅斯總統普廷將很「高興」工黨（Labour Party）勝選。他更批評普廷：「我們認為美國的事是他做的，法國的事就更明顯了（指法國總統大選期間馬克宏（Emmanuel Macron）的電郵遭駭），他也在巴爾幹半島西部，做了各種骯髒勾當，所以我們需要保持警惕。」他強調，普廷想要「削弱民主信念，並抹黑整個民主程序。」

英國《金融時報》本月3日曾報導，英國脫歐的分手費傳出可能從600億歐元（約1.9兆台幣）大幅提高至1000億歐元（約3.2兆台幣）。強生本次專訪也表示，英國不但不用付分手費，反倒是歐盟要付給英國費用，因為歐盟非常多資產都是英國貢獻的。