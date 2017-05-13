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獅子面臨滅絕危機 研究：可能會在一世代內消失

研究指出，獅子遇上滅絕危機，有可能會在一個世代內消失。（法新社）

2017-05-13  20:30

〔即時新聞／綜合報導〕很多動物因為受環境變遷影響而數量逐漸變少，最近更有一項研究指出，獅子和巽他雲豹（Sunda clouded leopard）遇上了滅絕危機，有可能會在大約25年的一個世代內消失。

綜合外媒報導，一項由英國薩塞克斯大學（University of Sussex）、牛津大學（Oxford university）等校學者領導的研究指出，過去冰河時期有許多猫科動物因為缺乏食物而遇到滅絕危機，如今身處於現代的貓科動物也遇到同樣的滅絕危機。許多動物的數量都在持續下降，研究更認為獅子和巽他雲豹有可能會在一個世代內消失。

研究人員指出，人類的行為造成許多獵食性野生動物的獵物減少，也讓牠們缺乏食物資源，面臨滅絕危機。學者們因此建議政府，對貓科動物和其獵物都加以進行保護。

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