日政府公開琉球王族紀錄 稱足佐證擁釣魚台主權

日本內閣官房網站，昨公布釣魚台列嶼與竹島的委託調查報告。（路透）

2017-05-13 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本內閣官房網站昨（12）日，公布有關釣魚台列嶼（日稱：尖閣諸島）與竹島（韓國稱獨島）委託調查報告書，指出1819年琉球王族成員曾登島，因此主張日本是這些島嶼的主權擁有者。

綜合外媒報導，日本政府調查釣魚台列嶼的相關資料共有330件，公布了18件，其中包含1744年的清朝官方地圖。日本領土相關單位彙整了30件史料報告後，聲稱公布的報告書內容足以佐證日本擁有釣魚台列嶼及竹島2地的主權。

其中一筆資料顯示，在1819年，琉球王族前往薩摩藩（現在的鹿兒島縣）途中，受到暴風雨影響，漂流到釣魚台列嶼的其中一座島上，並在上面停留3日，比1845年英國人記載的登陸紀錄還早26年。領土問題官員松本純強調，這些資料再一次佐證了日本的主張。

目前釣魚台列嶼仍處於無人居住狀態，但日本已劃入沖繩縣石垣市管轄、周邊海域也交由海上保安廳管理；中華民國（台灣）則是劃入宜蘭縣頭城鎮，特設郵遞區號為290；中國方面則交與福建省霞浦縣人民法院「管轄」。