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瞎扯馬克宏與馬卡龍有關係 強國網路寫手挨批

2017-05-13  18:01

〔即時新聞／綜合報導〕即將宣誓就職的法國總統當選人馬克宏（Emmanuel Macron），因名字與知名法式甜點馬卡龍（Macaron）的法文只差一個字母，被不少網友故意誤讀，但據外媒報導指出，有中國官方的網路寫手指稱，馬克宏是靠著裙帶關係才得以上位，因為法國品牌馬卡龍集團是他岳父的家族產業，馬克宏更於2007年獲岳父認可後，成為羅斯柴爾德銀行的合夥人，但這番言論遭網友舉證批評是在造謠。

法國國際廣播電台（RFI）中文網12日報導指出，網路近日流傳一篇由中國官方網路寫手周小平撰寫的造謠文章，該文指稱法國品牌馬卡龍集團是馬克宏岳父的家族產業，馬克宏於2007年獲岳父認可後，成為羅斯柴爾德銀行的合夥人，之後便在黑白兩道都混得風生水起，並一路當上經濟部長、競選總統。

報導指出，針對周小平發布的這篇文章，有網友舉資料質疑，馬克宏的岳父及岳母早已在1998年及1994年去世，馬克宏怎麼可能還在2007年去見岳父？且馬克宏岳父的家族巧克力企業也只能算是中小企業。但這些質疑的留言卻都遭到刪除，引發網友進一步質疑，甚至留言建議馬克宏應該起訴周小平，也有反諷周為何不敢說自己的領導人，只敢嘲諷外國的民選領導人。

相關報導提到，周小平是中共所屬青年團體中華全國青年聯合會第12屆的全國青聯委員，曾獲中共領導人習近平接見、點名讚揚，俗稱「五毛黨」。

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  • 有中國官方的網路寫手指稱，馬克宏是靠著裙帶關係才得以上位，馬克宏更於2007年獲岳父認可後，成為羅斯柴爾德銀行的合夥人，但這番言論遭網友舉證批評是在造謠。（路透）

    有中國官方的網路寫手指稱，馬克宏是靠著裙帶關係才得以上位，馬克宏更於2007年獲岳父認可後，成為羅斯柴爾德銀行的合夥人，但這番言論遭網友舉證批評是在造謠。（路透）

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相關關鍵字： 中國 周小平 強國 網路寫手 造謠 馬克宏 馬卡龍
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