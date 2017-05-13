| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 國際

猛禽到處賣萌 水汪汪雙眼讓網友暴動

小游隼用水汪汪大眼賣萌，讓日本網友淪陷。（圖擷自川上十億＠バンチ連載中@juoku_k推特）

2017-05-13  17:36

〔即時新聞／綜合報導〕猛禽在人們印象中總是有桀驁不馴的性格，不過有位日本網友在推特上分享自己所養的小小「游隼」照片，卻當場讓其他人融化，原來小游隼到處賣萌，用無辜的雙眼盯著鏡頭，還翻肚肚似乎在討摸，讓網友們當場暴動。

從推特照片上可以看到，一隻黑褐色相間的小鳥超萌地睜著水汪汪雙眼，牠懶得移動自己肥嘟嘟的身體，而是將脖頸轉成不同角度在觀察主人，翻身過來露出肚肚的樣子更讓網友們淪陷，直呼「太可愛了吧」！

主人在推特上也忍不住感嘆「這麼懶你真的是獵鷹嗎？（游隼又稱花梨鷹）」，主人之後又PO出游隼長大後會有的樣子，颯爽帥氣的身形和小游隼賣萌的樣子差異頗大，不過都有不同的吸引力。

小游隼懶得移動，在原地轉動脖頸觀察主人。（圖擷自川上十億＠バンチ連載中@juoku_k推特）

小游隼露出肚肚，似乎是在撒嬌要讓主人摸摸。（圖擷自川上十億＠バンチ連載中@juoku_k推特）

游隼長大的樣子相當颯爽帥氣。（圖擷自川上十億＠バンチ連載中@juoku_k推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 動物 游隼 賣萌
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：猛禽到處賣萌 水汪汪雙眼讓網友暴動


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.