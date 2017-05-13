猛禽到處賣萌 水汪汪雙眼讓網友暴動

小游隼用水汪汪大眼賣萌，讓日本網友淪陷。（圖擷自川上十億＠バンチ連載中@juoku_k推特）

2017-05-13 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕猛禽在人們印象中總是有桀驁不馴的性格，不過有位日本網友在推特上分享自己所養的小小「游隼」照片，卻當場讓其他人融化，原來小游隼到處賣萌，用無辜的雙眼盯著鏡頭，還翻肚肚似乎在討摸，讓網友們當場暴動。

從推特照片上可以看到，一隻黑褐色相間的小鳥超萌地睜著水汪汪雙眼，牠懶得移動自己肥嘟嘟的身體，而是將脖頸轉成不同角度在觀察主人，翻身過來露出肚肚的樣子更讓網友們淪陷，直呼「太可愛了吧」！

主人在推特上也忍不住感嘆「這麼懶你真的是獵鷹嗎？（游隼又稱花梨鷹）」，主人之後又PO出游隼長大後會有的樣子，颯爽帥氣的身形和小游隼賣萌的樣子差異頗大，不過都有不同的吸引力。

小游隼懶得移動，在原地轉動脖頸觀察主人。（圖擷自川上十億＠バンチ連載中@juoku_k推特）

小游隼露出肚肚，似乎是在撒嬌要讓主人摸摸。（圖擷自川上十億＠バンチ連載中@juoku_k推特）