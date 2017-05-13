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醫院遭「勒索病毒」攻擊 病人看診受影響

2017-05-13  17:25

〔即時新聞／綜合報導〕「勒索病毒」橫行全球，無論個人或團體機關皆受到極大影響，甚至有醫院因為遭病毒攻擊，院方無法取得病人病歷，只能讓病人先前往未受勒索的醫院。

根據《BBC》報導，英國國民健保署在英格蘭和蘇格蘭地區，有部分電腦遭到病毒勒索，使得醫護人員無法從電腦中取得病人資料、預約看病、看診和開藥。

保健署指出，若遇到緊急情況，應撥打緊急電話或到急診室求診。微軟也提醒尚在使用Windows XP 、Windows Vista、Windows 7的用戶盡快更新，以降低病毒感染的威脅。

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  • 「勒索病毒」在全球擴散，國內也有不少民眾受害。（歐新社）

    「勒索病毒」在全球擴散，國內也有不少民眾受害。（歐新社）

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