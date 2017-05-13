快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
醫院遭「勒索病毒」攻擊 病人看診受影響
2017-05-13 17:25
〔即時新聞／綜合報導〕「勒索病毒」橫行全球，無論個人或團體機關皆受到極大影響，甚至有醫院因為遭病毒攻擊，院方無法取得病人病歷，只能讓病人先前往未受勒索的醫院。
根據《BBC》報導，英國國民健保署在英格蘭和蘇格蘭地區，有部分電腦遭到病毒勒索，使得醫護人員無法從電腦中取得病人資料、預約看病、看診和開藥。
保健署指出，若遇到緊急情況，應撥打緊急電話或到急診室求診。微軟也提醒尚在使用Windows XP 、Windows Vista、Windows 7的用戶盡快更新，以降低病毒感染的威脅。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
- 行車糾紛遭球棒砸車 他下車KO兩屁孩
- 「勒索病毒」全球蔓延 傳用美國安局資料犯案
- 「勒索病毒」來襲！ 專家5招教你如何防範
- 男童墜樓遭救護員判死拒救 家屬送醫奇蹟生還
網友回應
熱門新聞
- 關島徵台水泥工月薪12萬？ 他應徵發現真相暴怒
- 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
- 前瞻攻防 柯建銘：下週一送出委員會
- 收到表揚公文隔日逝世 模範母親黃阿燕令人永懷
- 阿里山森鐵郵輪列車 帶你賞最美吊橋「太平雲梯」
- MLB》麥肯大號三分砲 太空人連兩天開轟炸洋基
- 台南最猛孕婦 頂著8個月大肚子作重訓
- 醫病》從不尋花問柳 龜頭竟長菜花 原來是陰莖癌惹禍
- 五子命案凶宅 「濟公」作法淨化
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 銘傳、逢甲來了！美售2派里艦返抵左營港
- 庇佑住宅安全 新莊地藏庵今贈火警器
- 網球》詭譎回擊球世界瘋傳 球迷：我看了什麼？（影音）
- 經典藍白對抗 新竹搶先看
- 中國人最多社區3成買家是中資
- 自由談》台灣何時走出來？
- 陪審、參審制 司改分組會議無結論
- 蔡英文：ＷＨＡ不應政治考量 排除台灣
- MLB》包爺2分砲助陣 藍鳥完封水手奪3連勝
- 跳上拖吊車與警拉扯 女車主妨害公務起訴
- 苗栗南庄繡球花開 山城更添浪漫
- 去年轟贏曾陶鎔 陳敏賜棄打回投
- 店租貴加網銀衝擊 實體銀行正減少中？
- 聖路易水晶 雕琢森林四季─鑽石切割 口吹玻璃 色澤生動 令人著迷
- NBA》沃爾最後3.5秒三分彈救命 巫師、綠衫軍第7戰定生死
- NBA》怕不怕波總？ 勇士布朗：他都要70歲了
- MLB》連兩天再見全壘打 遊騎兵氣走運動家（影音）
- 《X戰警》外傳有譜 《分裂》、《冰與火》女星加盟成新變種人
- 藍又時女兒太乖！阿京乾媽搶帶小孩
- 方宥心裸背床戰傅子純 全家尷尬觀賞親密戲
- 彰縣救溺竿 一年被A30支
- 出席司改國是會議 小燈泡媽避談王景玉判決結果
- 「權勢性交」年僅54件 婦團憂暗藏龐大黑數
- （影音）被拍到跟不同男約會 袁艾菲祈求呵護萌芽戀情
- 派里艦軍艦舷號大有玄機 絕對不能有這個數字......
- 抗議容積代金 地主衝撞北市府大門
- MLB》巨人淪聯盟爐主 瘋邦積極復健吵著要丟球
- 精密機械產業人才培訓據點計畫 見證努力成果
- 穿性感浴衣接客 5中國女假自由行真賣淫被逮
- 洪秀柱宣傳車開進高中 學生質疑政治力進校園
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醫院遭「勒索病毒」攻擊 病人看診受影響
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分