搭飛機被粗心空服員熱茶燙到腿 女子獲賠34萬

2017-05-13 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕瑞安航空（Ryanair）的空服員之前因為倒茶時沒注意，結果倒的熱茶燙到一位女子的腿部，現在航空公司需要賠償女子1萬500歐元（約34萬元新台幣）。

綜合外媒報導，27歲愛爾蘭女子達沃絲（Grainne Dunworth）之前搭瑞安航空班機從捷克飛往都柏林，飛機上的空服員因為倒茶時不小心，熱茶就滴到她的大腿和胃部，讓她燙傷。然而根據航空公司的說法，是達沃絲倒牛奶時自己不小心才被茶燙到。最後審理本案的法官判定，瑞安航空需要賠償達沃絲1萬500歐元。

其實過去也有一名男子（Ronald Furlong）在搭乘瑞安航空班機時遭燙傷，當時空服員要拿熱飲給坐他隔壁的乘客，飲料卻打翻在他身上，後來瑞安航空賠了2.8萬英鎊（約109萬元新台幣）給男子。