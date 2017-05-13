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說好的禁韓呢？傳中國開始找韓星代言

韓星李光洙所屬的經紀公司負責人表示有接到中方電話諮詢代言。（翻攝自朝鮮體育）

2017-05-13  17:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國於去年六月由於反對南韓部署薩德反飛彈系統，實施了「禁韓令」，與韓國相關的娛樂與旅遊產業全數被封殺。而事隔將近一年，加上外界普遍認為是親中派的文在寅就任南韓總統後，禁韓令似乎有鬆動的傾向。

根據綜合媒體報導，南韓政治革新之後，中國原本禁韓的態度似乎出現變化。韓星李光洙所屬的經紀公司負責人表示，在南韓新總統文在寅上任之後，有中國公司來洽詢廣告代言，推測中國的態度正在起變化。

另外，韓星朴海鎮所屬經紀公司方面也表示，據說中國的網路商店阿里巴巴開放了韓國產品，而公司方面也已經與中國的優酷、愛奇藝、樂視等影音網站通過電話，中韓可能再次合作。

根據南韓現代經濟研究院報告指出，中國大陸實施反薩德措施後，南韓已損失8.5兆韓元（約新台幣2282億），旅遊人數自今年3月16至4月9日較同期少了33萬人，跌幅高達60%。

韓星朴海鎮所屬經紀公司方面也表示，已經與中國的優酷、愛奇藝、樂視等影音網站通過電話。（翻攝自Dispatch）

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