自走嘴砲！白宮發言室講台飆上馬路？

美國女演員瑪麗莎．麥卡錫（Melissa McCarthy）扮演美國白宮發言人西恩．史派瑟（Sean Spicer），將講台開上街狂飆。（翻攝自Youtube）

2017-05-13 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約馬路上昨（12）日出現奇景，一名酷似美國白宮發言人西恩．史派瑟（Sean Spicer）的人穿著筆挺西裝，「駕駛」著白宮新聞發言室的講台飆上街，與車爭道還不時憤怒大罵要其他車子往前開。

原來是美國國家廣播公司（NBC）的知名節目《周六夜現場》正在製作節目，而這位駕駛講台的也不是史派瑟，而是美國女演員瑪麗莎．麥卡錫（Melissa McCarthy），地點選在有線電視新聞網（CNN）大樓前。麥卡錫近期以模仿史派瑟聞名，驚異的相似與嘲諷程度讓她博得滿堂彩。

西恩．史派瑟（Sean Spicer）發言常惹爭議，例如為了凸顯敘利亞總統阿塞德使用化學武器的殘酷，竟說即使希特勒「都未罪大惡極到動用化武」，這段缺乏歷史常識的發言立刻被媒體重砲抨擊。也曾威脅過參加白宮新聞發表會的記者，再搶著問問題就「禁止參加記者會」，引發外界關切。

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