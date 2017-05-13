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中國阻台參與WHA 加州僑團聯合聲明痛批：沒人性！

2017-05-13  17:09

〔即時新聞／綜合報導〕爭議許久的第70屆世界衛生大會（WHA）與會資格，WHO昨表明「目前」並沒有邀請台灣的打算，總統府與外交部皆表示將衛生醫療與政治立場牽扯在一起，實感遺憾且無法接受。北加州全僑民主和平聯盟等十幾個團體，在當地時間週五，聯合發表聲明，痛批中共罔顧台灣2300萬人民健康，行為簡直「沒人性」。

綜合媒體報導，北美州台灣人醫師協會加州分會、北加州台灣醫師協會、北加州台灣8大同鄉會，民進黨矽谷支黨部等18個僑胞組織，在矽谷米爾皮塔斯（Milpitas）發表聯合聲明，表示台灣對醫療的貢獻足以成為WHO的會員國，但「醫療落後」的中國卻阻礙台灣與會，「是一種沒人性的行為」，且同時痛批WHO的行徑有違宗旨及醫德。

首府沙加緬度（Sacramento）中華會館主席及名醫陳榮良表示，必須替2300萬人民爭取參與WHA的資格，因為這是基本人權，且台灣政治經濟的進步，其實對中國是有益的。

同時指出：「中共執政超過一甲子，但中國充斥空污、水污、食安等問題，光看他們殘忍對待法輪功學員，就知道政治在他們眼中是凌駕於生命限度的。」

北加州台灣醫師協會會長吳怡明感嘆，作為醫生從不會因為病人國籍、膚色、信仰等差異而不提供醫療服務，「但今天一個以醫生、衛生及防疫為使命的組織，當中的醫護人員卻受到政治影響！政治可以選擇他服務的人民，但醫療不應有這樣的選擇。」對此次台灣遭拒WHA門外的結局非常遺憾且感慨。

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  • WHO昨表明「目前」並沒有邀請台灣參加WHA的打算。（路透）

    WHO昨表明「目前」並沒有邀請台灣參加WHA的打算。（路透）

  • 北加州台灣醫師協會會長吳怡明（Ye-Ming Wu, DDS, MS）痛批中國阻礙台灣參加WHA做法不人道。（圖擷自agapedental）

    北加州台灣醫師協會會長吳怡明（Ye-Ming Wu, DDS, MS）痛批中國阻礙台灣參加WHA做法不人道。（圖擷自agapedental）

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