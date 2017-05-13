日本成功將iPS細胞轉化成精卵 瀕危物種復育有望
2017-05-13 18:56
日本多所大學的研究團隊成功將iPS細胞轉化成精卵，對於復育瀕危物種過程將更加順利。（圖擷自The japan times）
〔即時新聞／綜合報導〕日本多所大學合組的研究團隊，利用抽取瀕臨絕種雌性奄美刺鼠（學名：Tokudaia osimensis）的尾部纖維細胞，製作成「誘導性多功能幹細胞」（induced pluripotent stem cell，縮寫：iPS）後，成功轉換成精子與卵子，而這項革新技術有望於拯救瀕危物種。
綜合外媒報導，由研究員本田（Honda Arata）帶領的宮崎大學與北海道大學、京都大學等研究團隊，從瀕臨絕種的奄美刺雌鼠尾部取出細胞，製作成iPS細胞後，利用導入特定基因或是特定基因產物（蛋白質）等方式送入體細胞（如：皮膚細胞或是肝臟細胞）中，使該體細胞變成為具備如同胚胎幹細胞般，具有分化成各式細胞之多功能分化能力，並且可以持續增生分裂。
而此iPS細胞植入雄性實驗鼠的精囊中後，就能成功轉化成奄美刺鼠的精子；植入雌性實驗鼠的卵巢內，也能成功轉化成奄美刺鼠的卵子。研究團隊表示，此項研究技術，能夠對於確保物主多樣性、復育瀕危物種的進程上更為順利。
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