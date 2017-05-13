| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台首例！被「WannaCry」病毒勒索 高中生報案 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 國際

日本成功將iPS細胞轉化成精卵 瀕危物種復育有望

日本多所大學的研究團隊成功將iPS細胞轉化成精卵，對於復育瀕危物種過程將更加順利。（圖擷自The japan times）

2017-05-13  18:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本多所大學合組的研究團隊，利用抽取瀕臨絕種雌性奄美刺鼠（學名：Tokudaia osimensis）的尾部纖維細胞，製作成「誘導性多功能幹細胞」（induced pluripotent stem cell，縮寫：iPS）後，成功轉換成精子與卵子，而這項革新技術有望於拯救瀕危物種。

綜合外媒報導，由研究員本田（Honda Arata）帶領的宮崎大學與北海道大學、京都大學等研究團隊，從瀕臨絕種的奄美刺雌鼠尾部取出細胞，製作成iPS細胞後，利用導入特定基因或是特定基因產物（蛋白質）等方式送入體細胞（如：皮膚細胞或是肝臟細胞）中，使該體細胞變成為具備如同胚胎幹細胞般，具有分化成各式細胞之多功能分化能力，並且可以持續增生分裂。

而此iPS細胞植入雄性實驗鼠的精囊中後，就能成功轉化成奄美刺鼠的精子；植入雌性實驗鼠的卵巢內，也能成功轉化成奄美刺鼠的卵子。研究團隊表示，此項研究技術，能夠對於確保物主多樣性、復育瀕危物種的進程上更為順利。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： iPS細胞 復育 日本 瀕危物種
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：日本成功將iPS細胞轉化成精卵 瀕危物種復育有望


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.