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強國男請「告白假」公司這樣回覆 網友：還缺人嗎？

中國男子和公司請告白假，總經理不但批准請假還加碼，告白成功可以向公司報旅費，公司還願意給800元人民幣的獎金。（圖截自微博）

2017-05-13  16:03

〔即時新聞／綜合報導〕最近中國一位男子想在520前夕前往西安向喜歡的女生告白，於是和公司請告白假。總經理不但批准請假外還加碼，如果告白成功可以向公司報旅費，公司還願意給800元人民幣（約3500元新台幣）的獎金。

綜合報導指出，在中國銀川市上班的小張6日向公司提交請假單，請假理由上寫著，520（我愛你）將至，他決定鼓足勇氣去西安向單戀3年的大學同學表白，如果表白成功就請假3天，如果不成功則請5天。公司主管看到這張假單後大方批准，人事部在假單上寫說「震驚本寶寶了！支持你！」總經理更加碼獎勵，在請假單上寫下「成功（告白）報銷往返路費，另獎勵800元（約3500元台幣），不成功也要記得回來。」

這張假單事後在網路上瘋傳，許多網友都紛紛向小張送上祝福，更有網友詢問，「請問老闆還缺人嗎？」不過最後小張的告白結果似乎不太理想，公司銷售總監表示，小張打了電話來，延長了假期。

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