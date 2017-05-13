男童墜樓遭救護員判死拒救 家屬送醫奇蹟生還

2017-05-13 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南衡陽1名6歲男童鵬鵬，日前不慎失足墜地，陷入昏迷，救護人員抵達現場後，認為鵬鵬已死，未採取急救措施，但家屬並不放棄希望，自行將他送醫搶救，撿回一命。

綜合中媒報導，8日下午，鵬鵬原與兄長在自家外的天台上玩耍，卻不小心從8公尺高處墜落，頭部撞上水泥地面，當場失去意識，哥哥見狀趕緊打電話叫救護車。

不料，常寧市人民醫院救護人員到場檢查時，見鵬鵬瞳孔放大，已無生命跡象，決定放棄急救且拒絕協助送醫，家屬聞言氣炸，雙方起口角、上演全武行，還驚動警察，家屬無奈下，只好自行將鵬鵬送往常寧市人民醫院急救。

所幸經過搶救後，鵬鵬的命總算保住，但因腦部受創，尚未脫離險境。常寧市人民醫院院長表示，這些人因臨床經驗不足，誤判情勢，未採取必要措施，讓事情變複雜，目前已要求他們停職接受調查，這起事件也引起當地政府關注。