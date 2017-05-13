| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 國際

川普出訪送大單 沙國再花3兆和美國買武器

2017-05-13  14:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普將在下週展開就任後首波出訪行程，其中一站將前往沙烏地阿拉伯訪問。而在這之前，美沙即將完成一筆鉅額軍購，金額高達1000億美元（約台幣3兆）。

有資深白宮官員向《路透》透露，整起軍購計畫的規模，在接下來的十年內可能達到3000億美元（約台幣9兆），藉此幫助沙國加強自身防禦能力，以面對鄰近的以色列所帶來的威脅。

該名官員指出，整起交易已經來到了最後階段，內容包括武器與維修保養服務、防空飛彈與海上防禦。「這是一種實質的承諾，讓沙國有能力應付他們所面對到的威脅。」

官員近一步指出，這起軍售對美國國內的經濟，以及幫助特定區域建立適當的防衛能力皆有相當程度的幫助。美國是沙國軍需的主要供應者，包括F-15戰鬥機以及價值數百億美元的指揮控制系統等各式軍武。

廣告
  • 川普將於下週訪問沙烏地阿拉伯，兩國也接近完成一筆1000億美元的軍售。圖為川普會見沙特副王儲兼國防部長薩勒曼。（Mohammed bin Salman）（彭博）

    川普將於下週訪問沙烏地阿拉伯，兩國也接近完成一筆1000億美元的軍售。圖為川普會見沙特副王儲兼國防部長薩勒曼。（Mohammed bin Salman）（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 沙烏地阿拉伯 美國 軍售
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：川普出訪送大單 沙國再花3兆和美國買武器


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.