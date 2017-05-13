川普出訪送大單 沙國再花3兆和美國買武器

2017-05-13 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普將在下週展開就任後首波出訪行程，其中一站將前往沙烏地阿拉伯訪問。而在這之前，美沙即將完成一筆鉅額軍購，金額高達1000億美元（約台幣3兆）。

有資深白宮官員向《路透》透露，整起軍購計畫的規模，在接下來的十年內可能達到3000億美元（約台幣9兆），藉此幫助沙國加強自身防禦能力，以面對鄰近的以色列所帶來的威脅。

該名官員指出，整起交易已經來到了最後階段，內容包括武器與維修保養服務、防空飛彈與海上防禦。「這是一種實質的承諾，讓沙國有能力應付他們所面對到的威脅。」

官員近一步指出，這起軍售對美國國內的經濟，以及幫助特定區域建立適當的防衛能力皆有相當程度的幫助。美國是沙國軍需的主要供應者，包括F-15戰鬥機以及價值數百億美元的指揮控制系統等各式軍武。