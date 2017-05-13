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最便宜軍購？ 菲律賓100美元買南韓軍艦

2017-05-13  13:39

〔即時新聞／綜合報導〕軍武購買都要億來億去的嗎？菲律賓最近僅花了100美元（約新台幣3036元），就買下南韓除役的浦項級巡邏艦「忠州號」，便宜的價格令人咋舌。不過事實上這項交易並非是「購買」而是「移交」，這100美元主要是象徵性意義。

據菲律賓《馬尼拉在線》（Manila Livewire）報導，南韓造船廠於1984到1993年間，一共打造1200噸的浦項級軍艦24艘，海上行駛最快速度達到32節，船上配有兩門義大利製76公釐甲板砲、4枚魚叉反艦飛彈、反潛魚雷等，用來巡邏南韓近海海域，防堵北韓船艦入侵。

雖然忠州號基本上可看成是免費的，但菲律賓國防部還要對其進行翻修、硬體更新、船員訓練，總體來講仍需要付出400萬美元（約新台幣1億2000萬元）。此外，船上的飛彈和魚雷不會移交，不過南韓將以適當價格，為菲律賓重新打造艦載配備。

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  • 南韓除役的浦項級巡邏艦「忠州號」，以100美元（約新台幣3036元）賣給菲律賓。（圖擷自《馬尼拉在線》）

    南韓除役的浦項級巡邏艦「忠州號」，以100美元（約新台幣3036元）賣給菲律賓。（圖擷自《馬尼拉在線》）

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