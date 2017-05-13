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連自己人也咬！印度男慘死洛威拿犬爪下...
2017-05-13 14:44
〔即時新聞／綜合報導〕又是洛威拿犬！印度北部的哈里亞納（Haryana）邦帕尼帕特（Panipat）市1名52歲男子拉姆（Mani Ram），日前去農場上班時，慘死在老闆辛格（Hardeep Singh）的3歲愛犬「老虎」（Tiger）爪下，連屍體也被啃得血肉模糊。
綜合媒體報導，拉姆是農場管理員，與看門的洛威拿放牧犬「老虎」共事已3年。事件發生於上月30日清晨5時許，「老虎」一見到拉姆便撲向他，伸出狗爪狠抓脖子，讓他窒息慘死，隨後又開始啃食屍體的臉、手臂與胸部，嘴角還滲出些許血絲，現場目擊者嚇得紛紛走避。
不過，仍有幾位熱心民眾，手持木棍、石頭合力將「老虎」趕離辛格身邊；警方獲報趕抵現場，連忙將屍體抬走後，又耗時4小時，才制伏住兇猛的「老虎」，帶回警局。
據悉，洛威拿犬除放牧用，也可作為警犬，體重與成人無異，介於40至50公斤之間，警覺性高、忠貞不二、搶奪意識與攻擊性強，一旦興奮起來，一發不可收拾，咬傷（人）的新聞時有所聞。
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