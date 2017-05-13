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「勒索病毒」鎖畢業論文 中國網友崩潰了

某個國家學校的計算機中心，3台電腦同時中勒索病毒。（圖擷取自微博）

2017-05-13  13:11

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「WanaCrypt0r 2.0」席捲全球99個國家，封鎖受害用戶的檔案，若要解鎖檔案，必須支付約新台幣9000元價值的比特幣。中國多家大專院校淪為受害者，使許多學生的畢業論文被封鎖，網友怒罵「缺德！」

綜合媒體報導，病毒蔓延整個中國，疑似通過校園網路傳播，十分迅速，眾多師生的電腦文件被病毒加密，只有支付贖金才能恢復。目前正值中國學校的畢業季，勒索病毒已造成一些應屆畢業生的論文被加密封鎖，直接影響到畢業計畫，許多學生擔心可能會因此「延畢」。

有網友表示，「論文全部被加密，駭客還揚言給錢就幫恢復論文！太猖狂了！」、「看準論文時期來的？卑鄙無恥啊」、「我們學校很多人的電腦都被這個攻擊了！」、「同學的電腦裡種了這個病毒，裡面有畢業論文和相關資料，還有幾天就要口試了...」、「我們學校已淪陷，不敢接網路線了，可憐的大四狗」等。

中國目前已有遼寧、廣西、浙江、山東等大專院校受到病毒攻擊，在校園網路中迅速傳播。許多學校都已透過社群網站發聲明，提醒學生不要點開來路不明的連結，裝上防毒軟體，並將重要資料做好備份。

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  • 病毒蔓延整個中國，疑似通過校園網路傳播，十分迅速。（圖擷取自微博）

    病毒蔓延整個中國，疑似通過校園網路傳播，十分迅速。（圖擷取自微博）

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相關關鍵字： WanaCrypt0r Wcry Windows 勒索病毒 論文 電腦病毒
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