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員工不敢走 日本企業發獎金懇求提早下班

2017-05-13  12:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府於今年2月24日推動「優質星期五」政策，由日本首相安倍晉三和政府官員帶頭提早下班，這項政策是非強迫性的，不過有企業願意配合時，卻發現員工「不敢」提前離開，只好發獎勵金誘使員工早早回家。

據《BBC英倫網》報導，東京公關公司「Sunny Side Up」，每個月最後一個週五讓員工可以早早下班，卻沒有任何人願意享受福利。該公司主管指出，提前下班不是日本人的風格，因為在日本職場中，大家工時都很長也很努力，沒人會提早離開。

一名兵庫縣醫療園區餐點配送員則說，她雖然也想擁有優質星期五，但根本不可能。她透露，假如老闆也一起提前放假，那麼她也許就會照做，但在這之前，完全沒有人敢早早打卡下班。

報導中指出，優質星期五的本意，是為了讓時常加班的民眾能夠放鬆，但這種不敢下班的狀況，凸顯出日本勞動者被過度壓制後的無奈，而且只要同事都不走，沒人敢提前離開公司。

「Sunny Side Up」公司了解到這種狀況後，只好採取獎勵金措施，每個在優質星期五下午3時下班的員工，都可以得到3200日圓的獎金（約新台幣850元）。獎金制度推行後，開始有人選擇在優質星期五時去居酒屋放鬆，也有人跑去踢足球活動筋骨。

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  • 日本政府推動「優質星期五」政策，但企業員工仍「不敢」提前下班，有些公司只好發獎勵金誘使員工早早回家。（路透）

    日本政府推動「優質星期五」政策，但企業員工仍「不敢」提前下班，有些公司只好發獎勵金誘使員工早早回家。（路透）

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