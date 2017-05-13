15公尺神秘生物陳屍海邊 印尼島民嚇壞...

2017-05-13 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕印尼馬魯古省（Maluku）1位37歲漁民杜阿納科塔（Asrul Tuanakota）宣稱，當地時間9日晚間，他在希蘭島（Seram Island）海邊，驚見1隻長約15公尺、至少死了3天的大型神秘生物！

綜合外媒報導，杜阿納科塔表示，起初他以為有艘寬10公尺的船擱淺在呼倫海攤（Hulung Beach）上，但仔細一看發現不太對勁，趕緊報警。

這起事件也引起島民注意，七嘴八舌地討論，懷疑可能是死掉的大魷魚或鯨魚。從照片中可見，海面上滿是血水，屍體已開始腐爛，嚇得居民要求相關單位儘速移走巨型生物的遺骸。