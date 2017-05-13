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文在寅回歸「陽光政策」 外媒：北韓包圍網恐現漏洞
2017-05-13 12:18
南韓新任總統文在寅以壓倒性勝利當選，可能繼承盧武鉉「陽光政策」。（資料圖 美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕以壓倒性勝利成為南韓總統的文在寅於10日就任，根據外媒分析，南韓可能從長達9年的保守政權轉型成革新勢力，而文在寅曾身為前總統盧武鉉的秘書長，同時父母為北韓人的他，可能繼承盧武鉉的「陽光政策」，以解決持續緊張的北韓核武問題。而新政府以對話取代對抗，南北韓關係將面臨轉捩點，外界並認為，南韓未來與美日等主張對北韓施加壓力的國家，恐產生分歧與摩擦。
《時事通信社》分析指出，文在寅的發言與人事任用，顯示出可能會繼承盧武鉉的「陽光政策」，文在寅於就職宣誓曾表示，「只要能解決安全問題，一切條件滿足後不排除前往平壤」。而文在寅第一份人事任用，就將國家情報院副部長徐薰升為院長，徐薰長年負責對北韓事務，過去兩次的南北韓高峰會談也與他相關，為南韓新政府與北韓對話的關鍵人物。徐薰也曾表示，「目前要進行南北韓會談還太早，但絕對是必要的。」
這篇分析文章認為，南韓與北韓關係破冰的同時，也可能形成與美國對立的導火線，美國川普政府將北韓視為「最優先的外交課題」，為阻止北韓核武開發而強烈施加壓力，然而面對國際封鎖壓力的北韓，可能企圖利用南韓，國際社會對於北韓的包圍網可能出現漏洞。
文中指出，即使文在寅曾表示，「有必要的話會直接前往華盛頓」、「要更強化美韓同盟」，強調相當重視與美國的關係，對「薩德」議題的態度則相當慎重，文在寅今後與美國對於此議題的互動，可能產生更進一步的摩擦，美韓關係會如何演變，將與東北亞局勢息息相關。
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