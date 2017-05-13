| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中山高大林段南下連環撞 僅剩外車道行駛 花蓮亞泥工安意外 2工人遭原料掩埋搶救中 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 國際

西武遊樂園深夜大火 竄出詭譎紅色濃煙

日本埼玉縣西武遊樂園於昨日（12日）晚間11時30分左右發生火災，詭譎的紅色濃煙直竄天際。（圖擷自《朝日新聞》）

2017-05-13  11:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣西武遊樂園，於昨（12）日晚間11時30分左右，挑高約6公尺的商場大道發生火災，10間店鋪有3間全毀。目擊的大學生表示，一開始他還以為天空出現烏雲，後來才發現那是火災竄出的紅色濃煙。

據《朝日新聞》報導，商場大道內的可麗餅商店、韓國料理店付之一炬，屋頂也被燒得半毀，露出焦黑的鋼架。經營遊樂園的西武休閒娛樂公司表示，12日下午4時30分遊樂園閉館後，職員在晚間8時離開園區，起火處當時應已空無一人，起火原因尚待調查。

起火的商場大道，連屋頂都被燒掉。（圖擷自《朝日新聞》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火災 火警 西武 遊樂園
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：西武遊樂園深夜大火 竄出詭譎紅色濃煙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.