西武遊樂園深夜大火 竄出詭譎紅色濃煙

日本埼玉縣西武遊樂園於昨日（12日）晚間11時30分左右發生火災，詭譎的紅色濃煙直竄天際。（圖擷自《朝日新聞》）

2017-05-13 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣西武遊樂園，於昨（12）日晚間11時30分左右，挑高約6公尺的商場大道發生火災，10間店鋪有3間全毀。目擊的大學生表示，一開始他還以為天空出現烏雲，後來才發現那是火災竄出的紅色濃煙。

據《朝日新聞》報導，商場大道內的可麗餅商店、韓國料理店付之一炬，屋頂也被燒得半毀，露出焦黑的鋼架。經營遊樂園的西武休閒娛樂公司表示，12日下午4時30分遊樂園閉館後，職員在晚間8時離開園區，起火處當時應已空無一人，起火原因尚待調查。