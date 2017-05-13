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聯合國認為補償不夠 日韓慰安婦爭議恐再起

「禁止酷刑委員會」12日表示，認為2015年日韓兩國於慰安婦問題上的協定對於被害者的補償不足，並發表了一篇建議重新談判的報告書。圖為南韓民眾為慰安婦問題抗議。（美聯社資料照）

2017-05-13  11:11

〔即時新聞／綜合報導〕基於聯合國人權條約而設立的「禁止酷刑委員會」於昨（12）日表示，認為2015年日韓兩國於慰安婦問題上的協定對於被害者的補償不足，並發表了一篇建議重新談判的報告書。而瑞士日內瓦的日本政府代表部也已收到報告書。

根據《產經新聞》，此份報告書無法律強制力，但南韓媒體報導，甫上任的南韓總統文在寅可能以此份報告書為依據，與日本政府重新交涉。《韓國聯合新聞》也介紹了禁止酷刑委員會，曾於聯合國工作的專家分析該組織，「此委員會是實實在在的『人權原理主義者』，是世界上最提倡自由的機構。」「即使沒有法律強制力，也擁有一定的威信。」

報告書根據對南韓的審查紀錄，對於2015年的日韓協議批評「對於現存的慰安婦受害者的補償、回復名譽與防止政府再犯等策略不充分」，也對日本與南韓政府強調「應該盡心盡力補償受害者並幫助回復名譽。」

對於二戰時期日軍造成的慰安婦問題，日韓兩國曾認定2015年12月28日簽訂的協議為「最終且不可逆的解決」，日本也承認了政府與軍隊的責任，對於支援慰安婦的南韓財團支付了10億日圓（約新台幣2.6億）。而日本首相安倍晉三11日與南韓總統文在寅通話時要求如實履行協議，而文在寅表示：「南韓國民情緒上普遍無法接受是事實。」

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