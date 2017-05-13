生死一瞬！ 女大生跳軌輕生 站務員閃電營救

2017-05-13 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建省莆田市仙遊火車站，在10日下午有名女大生看準列車進站，迅速奔向鐵軌想要輕生，一旁的站務員驚覺狀況不對，連忙衝出將女學生拉回月台，整個過程都被監視器拍攝下來，過程驚險萬分。

綜合中媒報導，女大生在當時已經跑到月台邊緣了，正要縱身一跳時，站務大叔閃電般竄出，從死神手中搶回女孩，下一秒列車就呼嘯進站，讓許多人看得不禁捏一把冷汗。

站務員為了救回女孩死命拉住，用盡力氣將她拉離軌道，用力過大，兩人雙雙倒地後站務大叔的後腦勺還撞到地上，幸好並無大礙，女大生遭救起後仍不斷哭泣，父母前來安慰後才逐漸穩定下來。救回女孩性命的站務員，將會依照獎勵辦法，拿到6000人民幣獎金（約新台幣2萬6000元）。

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