遭澳洲控間諜活動頻繁 中國要對方「多說些好話」

2017-05-13 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國防次長理查森（Dennis Richardson）在當地時間12日發表演說，過程中指控中國「間諜情報活動頻繁」。中國外交部對此表示，希望他能「多說些有助中澳關係的話」。

理查森昨日於坎培拉「國家新聞俱樂部」發表卸任演說時，抨擊中國間諜的情報活動已非秘密，而且不限於網路。中國政府留意澳洲華人社群，並且有效控制部分澳洲華語媒體。

綜合外媒報導，中國外交部發言人耿爽回應，雖然他對有關情況並不了解，但希望理查森多說些有助中澳關係發展的話，多做些有助中澳關係發展的事，而非不負責任地發表言論。