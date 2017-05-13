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遭澳洲控間諜活動頻繁 中國要對方「多說些好話」

2017-05-13  10:16

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國防次長理查森（Dennis Richardson）在當地時間12日發表演說，過程中指控中國「間諜情報活動頻繁」。中國外交部對此表示，希望他能「多說些有助中澳關係的話」。

理查森昨日於坎培拉「國家新聞俱樂部」發表卸任演說時，抨擊中國間諜的情報活動已非秘密，而且不限於網路。中國政府留意澳洲華人社群，並且有效控制部分澳洲華語媒體。

綜合外媒報導，中國外交部發言人耿爽回應，雖然他對有關情況並不了解，但希望理查森多說些有助中澳關係發展的話，多做些有助中澳關係發展的事，而非不負責任地發表言論。

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  • 面對澳洲國防次長理查森的指控，中國外交部希望對方能多說促進兩國關係的好話。（中央社）

    面對澳洲國防次長理查森的指控，中國外交部希望對方能多說促進兩國關係的好話。（中央社）

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