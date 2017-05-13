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行車糾紛遭球棒砸車 他下車KO兩屁孩

屁孩砸車遭車主勒頸，隨後不支倒地。（圖擷自臉書）

2017-05-13  09:48

〔即時新聞／綜合報導〕行車糾紛每天都會發生，國外臉書專頁「ViralHog」最近上傳了一段影片，原來是外國兩名屁孩拿球棒砸車後，當場被車主KO的過程。讓許多網友看了直呼超舒壓，但也有人懷疑這是設計好的橋段故意被拍攝下來。

在臉書影片中可以看到，一輛橄欖綠自小客車前方停了一輛黑色轎車，從黑車上下來一名白色衣服的男子，從後車廂拿了球棒朝綠車猛砸。被砸車的車主見狀下車，閃過白衣男持球棒揮擊後，一個右鉤拳直接把對方打昏倒地。

此時白衣男的同伴也下來助陣，擒抱住綠車車主的腰部，看似控制住了對方的行動，但在地下扭打後，這名同伴仍慘遭綠車車主鎖喉處理，下場則是被勒暈倒地。不少網友看了大讚車主的作為，還有人直呼MMA（綜合格鬥）的戰士們正在拯救世界。

但也有網友認為，這段影片很有可能是造假的，因為白衣男子被擊倒的姿勢很不自然；被鎖喉的同伴從姿勢上看也沒有被完全鎖住，不可能那麼快就失去意識。

相關影片請見：

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  • 車主右鉤拳撂倒持球棒砸車的白衣大屁孩。（圖擷自臉書）

    車主右鉤拳撂倒持球棒砸車的白衣大屁孩。（圖擷自臉書）

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