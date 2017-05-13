一出生就被軟禁 以色列幽靈少年重見天日！
2017-05-13 10:17
〔即時新聞／綜合報導〕以色列第二大城（Tel Aviv）特拉維夫市海德拉鎮（Hadera），有名從出生就被父母軟禁家中的14歲男孩，日前被警方救出，目前安置於當地社福機構。
英國《太陽報》報導，少年的父母於1990年代從俄羅斯搬遷至以色列，只會說俄語，不會說希伯來語，2003年生下兒子後，從未替他報戶口，2009年舉家搬到海德拉鎮，無法上學的少年，成了「幽靈人口」，所幸古道熱腸的鄰居瓦克寧（Chico Vakhnin），發現他神情、舉止有異，住處臭氣沖天，趕緊通報社福單位，才讓這起駭人聽聞的事件曝光。
瓦克寧表示，第一次見到少年，是9年前，第二次則是近日不經意從窗戶瞥見，他有如恐怖片裡的殭屍，眼神彷彿在求救，「於是我覺得必須做些什麼」。
少年的父母指稱，兒子向來身體健康狀況不好，為了保護他，只好關在家裡。
少年說，他整天待在家裡，並與雙親擠在同一張雙人床上睡覺；他也提到，每個月在爸媽陪同下，可以離開公寓去庭院散步2次，每次約30分鐘，不過通常都是晚上。
以色列社會事務部透露，這棟公寓內堆滿雜物，這家人可能罹患強迫性囤積症；環保部門官員巴沙葛洛（Yitzhak Buzaglo）則說，警方破棚而入時，少年不僅全身髒兮兮，衣服也不合身，看起來好狼狽，讓人心疼不已。
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