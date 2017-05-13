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與美國情報單位有關？ 金正男死前曾接觸美籍男子

2017-05-13  10:15

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩的同父異母兄金正男2月13日於馬來西亞遭到刺殺，至今案件仍疑點重重，據指出，馬來西亞警方表示，金正男死前曾與美籍男子接觸，無法排除金正男之死，與美國情報單位有關的可能性。

根據《朝日新聞》報導，大馬警方高層與金正男的朋友表示，金正男於2月6日從與家人定居的澳門到了馬來西亞首都吉隆坡，而8日卻在未告知行蹤下，前往馬來西亞北部的度假勝地「浮羅交怡 （Pulau Langkawi）」，根據飯店內的監視錄影畫面，金正男9日曾與一名男性會面。

警方高層表示，這名男子是以泰國曼谷為據點的中年韓裔美國人，由於被馬來西亞當局視為與美國情報單位有關而持續監視，和金正男一樣於6日入境，當局表示，金正男過去曾與這名男子於馬來西亞見過許多次，因此無法排除金正男之死可能與美國情報單位有關。

金正男2月13日於來西亞雪邦的吉隆坡國際機場第二航站遭毒殺，警方共計逮捕了6名嫌犯，但初步認定為傭兵而非主謀；2月17日，馬來西亞警方逮捕北韓籍嫌犯李正哲，但因馬來西亞警方缺乏足夠證據，北韓籍嫌犯李正哲在3月3日獲釋。

李正哲表示，案發當天不在現場，對於自己的汽車被用於作案表示毫不知情，也指控大馬警方曾以假資料、展示其家人被扣押的照片，及威脅人身安全等方式逼迫他認罪，又以認罪後可以留馬工作並保證其生活水準作為誘惑，但他堅持拒絕認罪，並認為這是損害北韓地位和名譽的陰謀。

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  • 馬來西亞警方表示，無法排除金正男之死與美國情報單位的關聯。（資料圖 法新社）

    馬來西亞警方表示，無法排除金正男之死與美國情報單位的關聯。（資料圖 法新社）

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