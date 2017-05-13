快訊PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
韓幼兒園火燒車再添亡魂 13人共赴黃泉
2017-05-13 09:22
〔即時新聞／綜合報導〕位於中國山東威海市的南韓國際學校幼兒園，一輛校車於本月9日行經威海市環翠區陶家夼隧道時，和前方車輛碰撞後陷入火海，造成校車上11名幼童和1名司機喪生，唯一生還的老師於昨日下午傷重不治身亡，全車13人共赴黃泉。
據《韓聯社》報導，當時校車先撞上前方的垃圾車，導致車輛起火，雖然消防員在27分鐘後就控制火勢，但隧道交通不便又有大量煙霧，讓救援相當困難。現場目擊者表示，車輛起火後無法打開車門，讓乘客逃生不及，韓國駐中大使館指出，火燒車的原因尚待調查，尚不知是因為車輛老舊或是碰撞才起火。
11名遇難幼童皆為4至7歲左右，其中具韓國國籍兒童共有10人，此事故之後，許多家長仍希望幼兒園繼續營運，但校方希望先關閉幼兒園。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
- 伊波拉死灰復燃 WHO證實剛果再傳3死亡病例
- 剛果1民眾染伊波拉病毒死亡 恐現新疫情
- 《中英對照讀新聞》South African police minister scolds driver online 南非警政部長上網罵駕駛人
- 行車糾紛遭球棒砸車 他下車KO兩屁孩
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 關島徵台水泥工月薪12萬？ 他應徵發現真相暴怒
- 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
- 自由廣場》麵粉傷人
- 長照團隊當後盾 家庭照顧者無憂北上領獎
- NBA》怕不怕波總？ 勇士布朗：他都要70歲了
- 【愛的感謝狀】她用雙手守護我們家
- 抗議容積代金 地主衝撞北市府大門
- MLB》歷經種族歧視風波 瓊斯捐60萬做公益
- 停發六輕燃煤許可 環團發起連署
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 漢光兵推台灣艦隊遭中國重創 這架戰機可扭轉戰局...
- 貓狗安樂死冠六都 中市府：重症才執行
- 給媽媽的一封信 戒毒少年獲徵文首獎
- 日職》1安要價7000萬 日媒選出史上最搶劫洋將
- 《亞洲花式撞球錦標賽》南韓正妹李佑珍 奪雙冠作生日禮
- 【心靈花草茶】一種平衡的狀態
- 最高院認為：兩公約是敦促非強制／精神障礙害5命仍判死
- 美國隊長失戀囉 13號特工歡喜被套牢
- 「權勢性交」年僅54件 婦團憂暗藏龐大黑數
- 民團致信WHO幹事長 盼以台灣名義參與WHA
- 《北市》焚化廠售電回饋 改垃圾袋、提貨券各半
- 佳士得春拍今明預展 愛馬仕珍稀皮革包誘客
- 【荒野手記】回程之後
- JLPGA保險之窗高球賽》球場泡湯 盧曉晴並列第2
- 垃圾暫放變長置 竹東鎮民怒丟縣府
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Real-estate agents accused of selling personal data
- 艾德瑞吉回神拆火箭 馬刺爭西冠
- 自由談》台灣何時走出來？
- 降挨轟率撇步 殷仔︰大不了保送
- 「千秋王子」的千場 有多難
- 李易醉後老睡隔壁棟 老婆六月虧有小三
- 蔡英文：ＷＨＡ不應政治考量 排除台灣
- 鼓鼓突襲五月天休息室 大師兄無縫接話有默契
- 洪秀柱宣傳車開進高中 學生質疑政治力進校園
- 回復傳統領域 海岸可申請原民保留地
- 崇文童秀舞贈花 高鐵旅客好開心
- 母親節前夕 失聯屏科大女學生找到了！
- MLB》挨轟率過高 釀酒人將拔終結者菲利茲
- NBA》羅利正式成為自由球員 5年60億合約等著他
- MiLB》持續屠殺高階1A 江少慶7局好投奪5連勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：韓幼兒園火燒車再添亡魂 13人共赴黃泉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分