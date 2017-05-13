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韓幼兒園火燒車再添亡魂 13人共赴黃泉

2017-05-13  09:22

〔即時新聞／綜合報導〕位於中國山東威海市的南韓國際學校幼兒園，一輛校車於本月9日行經威海市環翠區陶家夼隧道時，和前方車輛碰撞後陷入火海，造成校車上11名幼童和1名司機喪生，唯一生還的老師於昨日下午傷重不治身亡，全車13人共赴黃泉。

據《韓聯社》報導，當時校車先撞上前方的垃圾車，導致車輛起火，雖然消防員在27分鐘後就控制火勢，但隧道交通不便又有大量煙霧，讓救援相當困難。現場目擊者表示，車輛起火後無法打開車門，讓乘客逃生不及，韓國駐中大使館指出，火燒車的原因尚待調查，尚不知是因為車輛老舊或是碰撞才起火。

11名遇難幼童皆為4至7歲左右，其中具韓國國籍兒童共有10人，此事故之後，許多家長仍希望幼兒園繼續營運，但校方希望先關閉幼兒園。

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  • 山東威海市隧道中，一輛南韓國際幼兒園的校車在9日發生火燒車，造成11幼童和1名司機遇難，唯一生還的老師在12日不治身亡，全車13人共赴黃泉。（圖擷自《韓聯社》）

    山東威海市隧道中，一輛南韓國際幼兒園的校車在9日發生火燒車，造成11幼童和1名司機遇難，唯一生還的老師在12日不治身亡，全車13人共赴黃泉。（圖擷自《韓聯社》）

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