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「勒索病毒」全球蔓延 傳用美國安局資料犯案
2017-05-13 08:53
有媒體指出，駭客利用美國國安局（NSA）洩漏出的資料，進行全球網路攻擊。（圖擷取自NSA網站）
〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒全球肆虐，已經有99個國家受害。這個名為「WanaCrypt0r 2.0」的電腦病毒，有媒體指出，駭客利用美國國安局（NSA）洩漏出的資料，進行網路攻擊。
防毒軟體公司Avast Software表示，目前已經偵測到99個國家被攻擊，超過7萬5000起攻擊事件，並且以俄羅斯、台灣、烏克蘭為大宗。
據英國《每日電訊報》報導，「WanaCrypt0r 2.0」最早在今年2月被發現，病毒是駭客組織「影子掮客」（Shadow Brokers）從美國國安局（NSA）竊取的間諜駭客工具，但微軟在今年3月14日的重大更新中，已經改善這項漏洞，若沒有進行更新才會受到攻擊。
勒索病毒「WanaCrypt0r 2.0」已經入侵俄羅斯內政部、英國多家國營醫院、西班牙最大電信商（Telefónica）、美國聯邦快遞公司（FedEx）和中國多家大專院校等，甚至連許多台灣網友都中標。
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