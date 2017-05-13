「勒索病毒」來襲！ 專家5招教你如何防範

勒索病毒「WanaCrypt0r 2.0」全球肆虐。（圖擷取自推特）

2017-05-13 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「WanaCrypt0r 2.0」全球肆虐，包括俄羅斯內政部、英國多家國營醫院、西班牙最大電信商（Telefónica）、美國聯邦快遞公司（FedEx）和中國多家大專院校等，都淪為受害者。美國《消費者報告》就提出5項建議，讓民眾提防病毒攻擊。

據資安網站「Malware Hunter Team」的資料顯示，目前受到嚴重攻擊的前5個國家，依序為俄國、台灣、西班牙、烏克蘭、日本。

對於防範病毒攻擊，美國《消費者報告》提出的5點建議分別是，第一，不要隨意打開電子郵件中的網站連結，請直接利用瀏覽器輸入網址瀏覽；第二，永遠不要將電子郵件中的附件打開，除非你了解郵件的來源和內容；第三，不要瀏覽過多高風險網站，像是色情網站和盜版電影網站等；第四，不要隨意下載軟體，尤其是來路不明的網站；第五，時常做好檔案備份工作，就算電腦被病毒入侵，還不至於被駭客勒索。