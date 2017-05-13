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德「雙人牌」廚具槓上淘寶 痛批假貨橫行

雙人牌廚具相當受歡迎，但也因此假貨橫行。（圖取自雙人牌台灣官網）

2017-05-13  10:42

〔即時新聞／綜合報導〕德國名牌廚具雙人牌（Zwilling）近日在中國發布聲明，直指馬雲旗下的淘寶賣假貨。

德國雙人牌廚具近日發表聲明，批評淘寶平台多家店舖出售雙人牌廚具的假貨，此外也指出同屬阿里巴巴集團的天貓平台，販售的雙人牌廚具並非進口，而是上海雙人製造。雙人牌批評，這些假貨店鋪的行徑破壞了雙人牌的品牌形象，並已採強硬措施清理假貨。

中媒報導，阿里巴巴集團創辦人馬雲近日直喊打假，雙人牌做法無疑是給他當頭一棒。中媒指出，雖然馬雲喊得堅定，但從各大品牌反應來看，效果似乎不理想，馬雲對於打假相關法令，在實施上並不積極。

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  • 雙人牌在中國的聲明。（圖取自網路）

    雙人牌在中國的聲明。（圖取自網路）

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