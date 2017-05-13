川普首度出訪 將促加強對抗恐怖主義

2017-05-13 05:44

〔中央社〕白宮今天宣布，美國總統川普19日將展開上任後首次國外訪問行程，將停留沙烏地阿拉伯、以色列和義大利，試圖在致力規避恐怖主義下，聯合穆斯林、猶太人和基督徒。

國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）在白宮新聞簡報會中指出，在以色列，川普將「重申美國與這個猶太國家無可動搖的緊密關係」。

此外，川普也將與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面，「他將表達對巴勒斯坦人民自尊自決的願望」。