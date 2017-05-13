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聯合國：首批哥國FARC叛軍完成解除武裝

2017-05-13  04:52

〔中央社〕聯合國觀察員指出，在與哥倫比亞政府協議下，1群哥倫比亞革命軍（FARC）叛軍今天解除武裝，首先完成這項歷史性和平進程。

聯合國聲明指出，「首批12名哥倫比亞革命軍成員，今天接獲聯合國代表團發給的個人解除武裝完成證明，讓他們重新回到平民生活正式展開。」

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