美軍機黑海例行飛行 俄戰機逼近距6公尺
2017-05-13 04:12
〔中央社〕美國海軍發言人今天指出，美國1架軍機在黑海空域作業時遭俄羅斯噴射戰機逼近，但被認為仍屬安全之舉。
美國海軍上校庫澤（Pamela Kunze）表示，美國海軍1架P-8A「海神式」（Poseidon）反潛偵察機9日在黑海上空的國際空域從事例行性飛行時，1架蘇愷27型戰機（SU-27）逼近，距離僅約6公尺。
她在聲明中指出，「這次接觸延續65分鐘，P-8A反潛機的任務指揮官認為這次接觸安全且專業。」
空中接觸在國際空域上實屬常見，俄國噴射機常在波羅的海和靠近俄國上空或附近伴隨美國偵察機飛行。
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