剛果1民眾染伊波拉病毒死亡 恐現新疫情

2017-05-13 02:28

〔中央社〕剛果民主共和國衛生部和世界衛生組織（WHO）今天指出，剛果1名因出血熱死亡的民眾經測試感染伊波拉（Ebola）病毒，恐將開始新一波擴散疫情。

根據剛果衛生部聲明，經過對東北省分Bas-Uele 9名感染出血熱民眾測試後，證實這起病例。目前已有3人因出血熱死亡。

WHO剛果分部發言人卡班比（Eugene Kabambi）指出，「這發生在相當偏遠地區，深入森林區，所以我們有點幸運。我們一直都對這種情形很認真看待。」

這次伊波拉疫情在剛果是第8次。這種致命性出血熱於1976年在該國熱帶雨林深處被發現，並以鄰近的伊波拉河命名之。