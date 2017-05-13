二階俊博出席一帶一路論壇 幫安倍帶信

2017-05-13 00:14

〔中央社〕日本執政黨自民黨幹事長二階俊博今天率團抵達北京準備出席14日的「一帶一路」論壇。日本首相安倍晉三託二階帶信給中國大陸國家主席習近平，盼改善中國大陸與日本的關係

二階今天率團前往北京出席14日舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇相關活動。昨天傍晚，二階與安倍在首相官邸（行政中心）會談，他表示會盡力支持政府的外交。

安倍對二階表示，政府要與執政黨合作，努力改善日本與中國大陸的關係。安倍將信函託付二階帶給習近平。

有關二階率團出席習近平所提倡的巨大經濟構想「一帶一路」論壇一事，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天表示，期待能有建設性的討論。以北韓局勢為首，日本與中國大陸之間做好意見溝通是相當重要的，期待有助於改善日本與中國大陸的關係。

有關由中國大陸主導籌設的「亞洲基礎設施投資銀行」（亞投行,AIIB），菅義偉表示，期待AIIB具有符合國際金融機關的標準，對亞洲地區的永續發展做出貢獻。至於AIIB是否有公正的統治、確保對環境的考量等，今後會關注其運作。