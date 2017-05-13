| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

二階俊博出席一帶一路論壇 幫安倍帶信

2017-05-13  00:14

〔中央社〕日本執政黨自民黨幹事長二階俊博今天率團抵達北京準備出席14日的「一帶一路」論壇。日本首相安倍晉三託二階帶信給中國大陸國家主席習近平，盼改善中國大陸與日本的關係

二階今天率團前往北京出席14日舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇相關活動。昨天傍晚，二階與安倍在首相官邸（行政中心）會談，他表示會盡力支持政府的外交。

安倍對二階表示，政府要與執政黨合作，努力改善日本與中國大陸的關係。安倍將信函託付二階帶給習近平。

有關二階率團出席習近平所提倡的巨大經濟構想「一帶一路」論壇一事，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天表示，期待能有建設性的討論。以北韓局勢為首，日本與中國大陸之間做好意見溝通是相當重要的，期待有助於改善日本與中國大陸的關係。

有關由中國大陸主導籌設的「亞洲基礎設施投資銀行」（亞投行,AIIB），菅義偉表示，期待AIIB具有符合國際金融機關的標準，對亞洲地區的永續發展做出貢獻。至於AIIB是否有公正的統治、確保對環境的考量等，今後會關注其運作。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：二階俊博出席一帶一路論壇 幫安倍帶信


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.