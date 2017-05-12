川普警告柯米勿洩密 推特上暗示有錄音

2017-05-12 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普9日無預警開除聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），今天又在Twitter上警告柯米，不要把兩人對話內容洩露給媒體，還暗示對話可能已「錄音」。

據《路透》與《CNN》報導，美國總統川普在美國凌晨時間，於Twitter發出一系列的推文，其中一則寫下：「柯米在洩露我們的對話給媒體前，最好先希望沒有留『錄音帶』。」兩人的對話是否已經錄音，目前仍然不清楚。但推文似乎暗示，如果柯米發表他的版本給媒體，政府可能公開兩人對話的錄音檔案。

FBI局長開除風暴愈滾愈大，川普本周四曾對媒體透露，柯米被開除前曾告訴他3次，FBI沒有把他列為俄國調查案的調查對象。