美中百日貿易談判 早收清單出爐

2017-05-12 23:05

〔記者楊芙宜／台北報導〕在美國總統川普和中國國家主席習近平「川習會」後一個月，美中兩國政府週五（12日）公布了「百日貿易談判」的初步成果，十項要點中包括中國恢復進口美牛、對美國信用卡和信評機構開放市場在內，涉及農產品、天然氣、金融服務領域的約定。

川普對此稱讚此為改善美中貿易關係的第一步，儘管美中關係觀察人士強調，許多是北京先前於美國歐巴馬政府任內就已承諾過的協議內容。美國也宣布，將派遣代表團參加北京本週末召開的「一帶一路」論壇；中國則將於6月派遣代表團參與「選擇美國」投資高峰會，作為回報。

美中百日貿易談判早收清單

以下為中國國務院新聞辦公室提供的「中美經濟合作百日計畫早期收穫」摘要：

1. 中國將儘快允許進口美國牛肉，最遲不晚於2017年7月16日；美國最遲不晚於2017年7月16日發布擬議規則，以儘快實現中國禽肉出口美國。

2. 中國國家農業轉基因（即基改）生物安全委員會將在2017年5月底前召開會議，對美方已提交的八項生物技術產品申請就其預期用途安全性進行科學評審。

3. 在液化天然氣出口許可上，美國給予中國的待遇將不低於美國給予其他非自貿協定貿易夥伴的待遇。

4. 中國將在2017年7月16日前允許在中國外資全資金融服務公司提供信用評級服務，並開始申請徵信許可程序。

5. 美國商品期貨委員會計劃在2017年7月16日前延長給予上海清算所無行動豁免六個月時間，並可進一步延長豁免期限至總共最長三年時間。中國央行和美國商品期貨委員會將致力於達成《跨境清算機構監管合作和資訊交換諒解備忘錄》。

6. 中國將在2017年7月16日前進一步頒佈必要的服務指南，允許美國全資的電子支付服務供應商申請許可證，實現全面和及時的市場准入。中方將繼續允許中資銀行發行允許美國電子支付服務供應商處理外幣銀行卡交易的雙標雙幣種銀行卡。

7. 美國相關聯邦監管機構繼續承諾，對中國銀行業機構，在相似的情形下按照美國法律，適用與針對其他外國銀行業機構相同的銀行審慎監管標準。

8. 中國將在2017年7月16日前向美國兩家合格的金融機構頒發中國銀行間債券市場承銷牌照和結算代理人業務資格。

9. 美國認識到中國「一帶一路」倡議的重要性，將派出代表參加5月14~15日在北京舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇。

10. 美國歡迎來自中國企業家的直接投資，歡迎中國參加將於6月18~20日在美國華盛頓舉行的「選擇美國」投資高峰會。