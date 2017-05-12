朝鮮半島衝突無解？ 學者：花5.2兆把北韓買下來

艾弗森在他的著作《阻止北韓！》中提出成立統一基金，「用錢收買整個北韓」來達成和平的辦法。（美聯社）

2017-05-12 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕韓國仁荷大學的前教授艾弗森（Shepherd Iverson）近日提出解決朝鮮半島動盪的新主張，他認為藉由成立「統一基金」，花1750億美元（約新台幣5.2兆）把北韓最高領導人金正恩以降的高級官員、軍隊、人民全部收買，就能不流血的平息動盪的局勢。

根據《NK News》報導，艾弗森在他的著作《阻止北韓！（Stop North Korea!）》中提出成立統一基金，「用錢收買整個北韓」來達成無核化與和平統一的辦法。其中北韓前十大家族，每一家族給予3000萬美元（約新台幣9億），前一千大家族每家族給予500萬美元（約新台幣1.5億），按照所屬的階級給予不同的「收買金」，除了金正恩家族以外，上至政府高級官員下至平民百姓共約2500萬人，把北韓買下來。

至於金正恩家族，並不會從「統一基金」裡拿到任何一毛錢，不過艾弗森認為，能藉由給予金正恩家族豁免權，提高金正恩和平轉移政權的意願。

艾弗森表示，想要讓北韓實現無核化與和平統一的唯一辦法，就是把金正恩排除在外。