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外星生物與人類繁衍後代有譜？ 科學家這樣分析

針對許多科幻電影中外星人與地球人間的種種互動與未來，眾多科學家都表示其實不太可能會發生。（美聯社）

2017-05-12  23:47

〔即時新聞／綜合報導〕外星生物的神祕與未知，讓人著迷的同時也令人害怕，特別是多國陸續有許多人出面稱自己遭到外星人綁架、與外星人在異星球上繁衍子嗣等等，還有的人說外星人即將攻陷地球，其中許多情節都在科幻電影中成為取材要素，但多名科學家對此有著不同的見解。

據「時代雜誌」（TIME）報導，量子物理學家哈利里（Jim Al-Khalili）邀請許多專家一同探討人類與外星人可能透過何種方式進行實際接觸，天體生物學家卡布羅（Nathalie Cabrol）指出，美國國家航空暨太空總署（NASA）自2009年執行克卜勒任務後，已陸續發現許多新星球，但針對許多科幻電影中的外星人VS地球人情節，科學家們卻給出了不同的見解。

首先針對外星生物吃人及與人類繁衍後代的說法，天體生物學家達特奈爾（Lewis Dartnell）認為，外星生物必須和人類有類似的生化結構，足以分解我們的分子（例如氨基酸和糖），才能從「吃人」獲得營養，但這對不同世界的物種而言幾乎不可能；當然也絕不可能與不同種的生物繁衍後代。

其次針對許多好萊塢電影中，如「當地球停止轉動」（The Day the Earth Stood Still）和「星際爭霸戰」（Star Trek）中，裏頭的外星人都擁有與人類相似的特徵，但人類的演化過程中有太多無法預測的因子，因此2者要有相似處幾乎是不可能的。

達特奈爾同時指出，地球大多數的金屬都位在地心，而非外殼，外星人若要取得礦產，小行星會是更好的目標；無人居住且無強大引力的木星的月亮木衛二（又名歐羅巴，Europa）則是取得水資源的較佳處，因此不用太過擔心外星人來地球掠奪資源的電影片段會成真。

而最讓人好奇的「通聯」可能性，宇宙學家芮斯（Martin Rees）則指出，人類其實並沒有辦法與（外星）有機生物直接聯繫，實際上應是與他們製造出來的機器人交涉。

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