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美俄戰機貼身遭遇 距離只有6公尺
2017-05-12 23:57
圖為P-8式反潛巡邏機。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕一架美軍的P-8式反潛巡邏機於本週二在黑海上空遭遇俄國蘇愷-30戰機，且兩機一度靠近到只剩6公尺。
外媒報導指出，美國海軍的P-8式反潛巡邏機是在本週二上午約9點於接近俄國領域的國際空域遭俄國的蘇愷戰機攔截，據稱兩機的距離一度近到只剩20英尺（6公尺）。
外媒報導指出，此前如果有飛機「近距離貼身飛行」，且距離只有約20英尺，通常會被美軍認為是不安全且不專業的。
不過駐歐美軍發言人庫澤（Pamela Kunze）發布聲明表示，兩國軍機的該次遭遇其實是安全又專業的，她還強調隨著每次的距離、速度、高度等條件不同，都會影響事件被判定為安全或不安全。
俄羅斯國防部則聲稱，當時蘇愷-30前去向對方打招呼，之後該架P-8式反潛巡邏機就改道飛離俄國邊界。
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