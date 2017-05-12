台灣出席WHA？WHO發言人回覆台媒：仍有可能
2017-05-12 20:57
WHO發言人在接受台灣媒體電子郵件詢問時表示，「在目前階段，一切仍有可能。」（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）官員今天表示沒有計畫邀請台灣出席世界衛生大會（WHA），但WHO發言人在接受台灣媒體電子郵件詢問時表示，「在目前階段，一切仍有可能。」
據《美聯社》報導，主責世界衛生大會會務的處長阿姆斯壯（Tim Armstrong）指出，沒有計畫邀請台灣代表團出席即將舉行的WHA。《中央社》針對此篇外媒報導以電子郵件向阿姆斯壯和WHO發言人詢問，目前阿姆斯壯還沒回應，但WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）回覆表示，依他的理解是「在目前階段，一切仍有可能（at this stage everything is still possible）」。
林德梅耶也指出，關於自2009年開始，邀請台灣代表以觀察員身分參加WHA，是建立在中國和台灣之間兩岸的諒解（understanding），雖然目前為止兩岸還沒達成諒解，但討論仍在持續中。
WHO也把台灣納入了「國際衛生條例」運作體系，如果發生疫情或健康緊急情況，WHO可以和台灣合作，以便有效回應。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： WHA WHO世界衛生組織 世界衛生大會（ＷＨＡ） 台灣
國際‧本日最多瀏覽
- 尼斯湖水怪再現身？民眾拍到最新影片
- 中國網友爽吃丹麥生蠔 網民看完直呼想嫁過去
- 求婚成功隔天癱瘓 未婚妻對他不離不棄...
- 太極宗師完勝3名橄欖球員？球員發文揭真相
- 半歲大男嬰沒呼吸911卻打不通 母怒告電信業者
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- 獨特細膩錶孝心 流蘇鍊帶亮點
- 前妻每年浮報60萬 53歲陳為民老了比較帥
- 懇親會獻上康乃馨 收容少年自新感動母
- 社論》國會要監督，不要鬧劇
- 戀情遭女友母反對 男恫「拿槍來射」判拘役20日
- 觀星不用出門！手作螢光瓶 讓你在家就能欣賞星星！
- 補教實名制 南市教育局長：限5/26完成
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- 中國不參加世大運 郝龍斌：政治不要涉入體育
- 子殺害小燈泡被判無期 王父「不想講！」
- 三星砸141億美元 建OLED廠
- 林奕含回家了！ 媽媽、哥哥低調返回台南
- PSY鳥叔MV來了！ 攜手娜恩轟炸聽覺
- 「蝸牛與天使」美術聯展 看見偏鄉孩子的藝術天份
- 人生第一次煎蛋 學童動手做謝母恩
- 中職》郭泰源現身球場 氣色不錯
- 永康公園跌水池填封 學者批破壞結構 市府：非文資
- （贈票）章子怡對尬葛優、淺野忠信 《羅曼蒂克消亡史》打造上海灘幫派國度
- 別人種的水蜜桃她拿來賣 婦人偷200顆被依竊盜罪起訴
- 蔡琴扭傷腳踝 今晚決定這樣唱
- 南韓「撞球美少女」李佑珍今生日 青少女組連奪兩冠
- SpeXial風田舌功驚人 挑逗櫻桃畫面超A
- 感受糧食危機 嶺東中學近千名師生飢餓體驗
- 托育挨批「灌水」新北社會局怒駁：數據不合理
- 鹿talk社開台 遠傳搶攻S世代 ─成立互動社群論壇 啟動會員暱稱 送大阪雙人來回機票
- MLB》紅襪終結者大復活 四縫線速球讓人打不到（影音）
- 知本設光電廠 地方憂破壞生態
- 沒有「劉毅」補習班 北市要求撤廣告招牌
- 中職》王柏融3長打 史博威6連勝
- 股東會砲聲隆隆 大同董事改選 公司派續掌權
- 高球》南韓美女身材太火辣 連日媒都瘋狂（影音）
- 洗錢防制盯上 一次買50張電子票證 要看證件
- 小燈泡案王嫌逃死 宅神批：司法體系病入膏肓
- 打火英雄遇到麻雀也頭痛 下營消防車築滿鳥巢
- 酒客狂罵三字經 警方拔槍把他們都抓起來
- 捷伴護媽咪活動 高捷加碼300份紫米紅豆粥
- MLB》輪休期間不在休息區 「虎王」韋蘭德現身觀眾席？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣出席WHA？WHO發言人回覆台媒：仍有可能
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分