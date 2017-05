台灣出席WHA？WHO發言人回覆台媒：仍有可能

WHO發言人在接受台灣媒體電子郵件詢問時表示,「在目前階段,一切仍有可能。」(路透)

2017-05-12 20:57

〔即時新聞/綜合報導〕世界衛生組織(WHO)官員今天表示沒有計畫邀請台灣出席世界衛生大會(WHA),但WHO發言人在接受台灣媒體電子郵件詢問時表示,「在目前階段,一切仍有可能。」

據《美聯社》報導,主責世界衛生大會會務的處長阿姆斯壯(Tim Armstrong)指出,沒有計畫邀請台灣代表團出席即將舉行的WHA。《中央社》針對此篇外媒報導以電子郵件向阿姆斯壯和WHO發言人詢問,目前阿姆斯壯還沒回應,但WHO發言人林德梅耶(Christian Lindmeier)回覆表示,依他的理解是「在目前階段,一切仍有可能(at this stage everything is still possible)」。

林德梅耶也指出,關於自2009年開始,邀請台灣代表以觀察員身分參加WHA,是建立在中國和台灣之間兩岸的諒解(understanding),雖然目前為止兩岸還沒達成諒解,但討論仍在持續中。

WHO也把台灣納入了「國際衛生條例」運作體系,如果發生疫情或健康緊急情況,WHO可以和台灣合作,以便有效回應。