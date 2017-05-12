台灣出席WHA？WHO發言人回覆台媒：仍有可能

WHO發言人在接受台灣媒體電子郵件詢問時表示，「在目前階段，一切仍有可能。」（路透）

2017-05-12 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）官員今天表示沒有計畫邀請台灣出席世界衛生大會（WHA），但WHO發言人在接受台灣媒體電子郵件詢問時表示，「在目前階段，一切仍有可能。」

據《美聯社》報導，主責世界衛生大會會務的處長阿姆斯壯（Tim Armstrong）指出，沒有計畫邀請台灣代表團出席即將舉行的WHA。《中央社》針對此篇外媒報導以電子郵件向阿姆斯壯和WHO發言人詢問，目前阿姆斯壯還沒回應，但WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）回覆表示，依他的理解是「在目前階段，一切仍有可能（at this stage everything is still possible）」。

林德梅耶也指出，關於自2009年開始，邀請台灣代表以觀察員身分參加WHA，是建立在中國和台灣之間兩岸的諒解（understanding），雖然目前為止兩岸還沒達成諒解，但討論仍在持續中。

WHO也把台灣納入了「國際衛生條例」運作體系，如果發生疫情或健康緊急情況，WHO可以和台灣合作，以便有效回應。