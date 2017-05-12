快訊PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
巴基斯坦參院副主席車隊遇襲 釀25死35傷
2017-05-12 21:14
〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦參議院副主席海德里（Abdul Ghafoor Haideri）的車隊，今日行徑途中遭路旁炸彈襲擊，造成至少25人死亡，另有包括海德里在內的35人受傷。
據《路透》報導，車隊在距離奎達（Quetta）50公里左右的小鎮附近遭炸彈襲擊。海德里當時結束頒發畢業證書的行程，與車隊在返回奎達的路上。現場至少有1輛車被炸毀，造成至少25人死亡，35人受傷。
爆炸後參議員向媒體表示，自己是襲擊的目標，只受到輕傷，但是車隊卻有非常多傷患。警方表示，不排除車隊是被自殺炸彈客襲擊，目前仍在調查當中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- MLB》光芒金手套怎麼了？竟一周出現兩次要命失誤（影音）
- 桃市划船成績斐然 議員爭取後池堰作訓練基地
- 盤查可疑男子 電腦包內翻出14本存摺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Bill makes progress amid confrontation
- 林口工一打造產業專區 最快明年初重劃
- 青爺變未婚妻 邵雨薇今晚「粗乃講」
- 1.7億筆個資外洩 蔡總統也在列
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- MLB》昨差點上演完投完封 前田健太變傷兵
- （圖輯）袁詠琳牽小孩走秀不受控 大露辣腿笑容解尷尬
- 世衛不邀台灣 總統府：遺憾與不滿
- 《甘味》繼假人頭再惡搞！ 謝承均秒變白髮神父
- 人妻包裝術 輕盈細緻
- 嘟嘟千K禮讚 兩個情人頒獎
- MLB》大都會投手又傳噩耗 最強終結者右肩恐動刀
- MLB》凱可第6勝領先群雄 太空人再見阻殺氣走洋基（影音）
- 涉詐勞保二千萬 起訴三總醫師
- 嘟嘟有多自律 喇叭’01年就見識
- 《設計師與運動對話》1
- 開保時捷用窗戶夾警的手 原來是為了守護這些
- 五月天、田馥甄注意！金曲入圍名單在這天公布
- 瑞聲作假帳？股價重挫10%
- 感受糧食危機 嶺東中學近千名師生飢餓體驗
- 〈國際現場〉特斯拉推平價太陽能屋瓦
- 《Uber復活》多元化計程車 找無司機陷困境
- （限制級影音，慎入！）女星挑戰尺度極限 吃人肉、輪姦戲親自上陣
- 離岸風場 丹麥基金砸1800億元
- 匯損吃掉逾半獲利 儒鴻董座︰匯率是我的痛
- 蘋果砍價20% 供應商笑中帶淚
- 當街狠殺小燈泡23刀 兇嫌免死判無期
- 基隆清整纜線 今年預計1.5萬公斤
- 愛愛啪啪聲超激烈 孫盛希急call經紀人一起聽
- 《自由廣場》小英看不到的血汗護士
- 缺空調高溫逾35℃ 大甲殯儀館「熱死人」
- 逐夢小巨人 玻璃娃娃開小黃養家
- 和泰車首季EPS 5.75元 創新高
- 宜督盟公布議員出缺席 議長：不食人間煙火
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：巴基斯坦參院副主席車隊遇襲 釀25死35傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分