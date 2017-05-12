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巴基斯坦參院副主席車隊遇襲 釀25死35傷

2017-05-12  21:14

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦參議院副主席海德里（Abdul Ghafoor Haideri）的車隊，今日行徑途中遭路旁炸彈襲擊，造成至少25人死亡，另有包括海德里在內的35人受傷。

據《路透》報導，車隊在距離奎達（Quetta）50公里左右的小鎮附近遭炸彈襲擊。海德里當時結束頒發畢業證書的行程，與車隊在返回奎達的路上。現場至少有1輛車被炸毀，造成至少25人死亡，35人受傷。

爆炸後參議員向媒體表示，自己是襲擊的目標，只受到輕傷，但是車隊卻有非常多傷患。警方表示，不排除車隊是被自殺炸彈客襲擊，目前仍在調查當中。

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  • 巴基斯坦參議院副主席海德里（Abdul Ghafoor Haideri）的車隊，今日行徑途中遭路旁炸彈襲擊，至少1輛車被炸毀。（法新社）

    巴基斯坦參議院副主席海德里（Abdul Ghafoor Haideri）的車隊，今日行徑途中遭路旁炸彈襲擊，至少1輛車被炸毀。（法新社）

  • 海德里在本次襲擊中只受到輕傷。圖為2003年海德里公開演說照片。（路透）

    海德里在本次襲擊中只受到輕傷。圖為2003年海德里公開演說照片。（路透）

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