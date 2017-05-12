南韓執政黨要求 立刻停止部署薩德

2017-05-12 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕南韓朴槿惠政府配合美國部署「薩德」飛彈防禦系統，因而與中國陷入緊張關係。新任總統文在寅所屬「共同民主黨」今天表示，籲請新政府立刻停止部署薩德，將相關問題交由國會審議。

韓媒《亞洲經濟》報導，共同民主黨的薩德對策特別委員會今（12）日召開記者會，呼籲新政府「立刻停止非法部署薩德」。他們表示，薩德部署對國安有重大影響，且費用龐大，應依憲法交由國會審議；他們呼籲召開聽證會，就薩德部署程序的合法性等問題進行調查。另方面，南韓國防部今天表達，將根據文在寅總統的方針來執行相關任務。

文在寅競選期間曾表態，主張部署薩德必須經過國會批准，若當選將會檢討部署薩德的計畫。文在寅日前也說，了解中國對於薩德的關切和憂慮，「只要北韓沒有進一步挑釁，薩德議題即可解決」，他將派代表團赴北京，與中方商討北韓與薩德議題。

此外今有消息指出，文在寅將任命心腹大將、共同民主黨前國會議員盧英敏擔任駐中國大使，外界解讀此舉意在向中國釋出善意。