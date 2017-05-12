從捷運站走出來風景是這樣 民眾嚇呆了

中國重慶一個地鐵站近日在網路上受到熱烈討論，因為站外風景竟是一片荒涼、雜草叢生。（圖擷取自紅色軍事網）

2017-05-12 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶一個地鐵站近日在網路上受到熱烈討論，因為站外風景竟是一片荒涼、雜草叢生，完全沒有任何現代道路。

一名中國網友近日在網路上分享搭乘重慶地鐵6號線到「曹家灣站」的經驗，他表示，出站後發現周遭荒草叢生，還一度以為自己是不是「穿越」到過去了。該貼文引發熱烈迴響，有其他網友指出，廣州及南寧也有類似的地鐵站。

據官方表示，曹家灣地鐵站於2015年10月啟用，規劃三個出入口，但目前僅開放一個，而車站周遭的道路尚未建設完成，也沒有接駁車。車站人員透露該站使用率極低，大部分列車經過此站，都完全沒有人上下車。