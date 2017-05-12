IS轉戰Instagram 帳號一天之內就被刪
2017-05-12 19:12
〔即時新聞／綜合報導〕恐怖組織伊斯蘭國（IS）的宣傳部門納西爾通訊社（Nashir News Agency），首次在Instagram上申請一個帳號並上傳影片，一天之內Instagram便指該帳號違反使用條款，迅速將帳號刪除。
據《BBC》報導，Instagram發言人表示：「Instagram對恐怖主義的宣傳或讚揚採取零容忍政策，我們積極尋找並移除相關的內容。」在帳號被關閉之前，約有100位用戶看到此帳號上傳的宣傳影片，內容包含了伊斯蘭國在進行恐攻時拍攝的影像。
納西爾通訊社曾多次申請Twitter和Facebook的帳戶，但因宣揚恐怖主義，帳號不斷被停用。據納西爾報導，他們已經轉戰其他通訊軟體，並在上面建立100多個頻道，持續播送伊斯蘭國的最新消息。
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