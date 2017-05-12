她來按門鈴 英國男子嚇的不敢開門...

英國首相梅伊（Theresa May）主動到民眾家門口按門鈴拜訪，不過沒見到人。圖為英國首相梅伊和幕僚。（路透）

2017-05-12 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕有時政治人物會想和民眾互動、了解不同的想法，最近英國首相梅伊（Theresa May）就主動到民眾家門口按門鈴拜訪，不過一位男子卻被這樣的舉動嚇到，不敢開門迎接梅伊，以為撲空的梅伊最後默默離去。

綜合外媒報導，最近一段監視器影片在網路上流傳，在影片中可見英國首相梅伊和幕僚在一戶人家門前等待。貼出影片的是29歲男子布萊恩（David Bryan），當時他先是看到家附近出現許多攝影人員，他以為是政治人物在沿路拜訪，後來卻發現來按他家門鈴的竟是首相梅伊，這讓他嚇了一跳。

布萊恩說他當時相當害怕，而且不知道要和梅伊講什麼，也不想浪費她的時間，所以最後就沒有應門。梅伊和身邊幕僚在發現沒人應門後也就離去了。

這段監視器影片後來在推特上受到瘋傳，引來網友討論，有人直言如果自己遇到梅伊敲門一定會應門。但也有不少人表示不會開門，更有網友說，假如碰到這樣的情況他還會朝門外潑水。

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