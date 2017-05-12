| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透、今彩539 開獎囉！ 巴基斯坦參院副主席車隊遇襲 釀25死35傷 PR 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 國際

她來按門鈴 英國男子嚇的不敢開門...

英國首相梅伊（Theresa May）主動到民眾家門口按門鈴拜訪，不過沒見到人。圖為英國首相梅伊和幕僚。（路透）

2017-05-12  20:07

〔即時新聞／綜合報導〕有時政治人物會想和民眾互動、了解不同的想法，最近英國首相梅伊（Theresa May）就主動到民眾家門口按門鈴拜訪，不過一位男子卻被這樣的舉動嚇到，不敢開門迎接梅伊，以為撲空的梅伊最後默默離去。

綜合外媒報導，最近一段監視器影片在網路上流傳，在影片中可見英國首相梅伊和幕僚在一戶人家門前等待。貼出影片的是29歲男子布萊恩（David Bryan），當時他先是看到家附近出現許多攝影人員，他以為是政治人物在沿路拜訪，後來卻發現來按他家門鈴的竟是首相梅伊，這讓他嚇了一跳。

布萊恩說他當時相當害怕，而且不知道要和梅伊講什麼，也不想浪費她的時間，所以最後就沒有應門。梅伊和身邊幕僚在發現沒人應門後也就離去了。

這段監視器影片後來在推特上受到瘋傳，引來網友討論，有人直言如果自己遇到梅伊敲門一定會應門。但也有不少人表示不會開門，更有網友說，假如碰到這樣的情況他還會朝門外潑水。

相關影片請見：

廣告
  • 英國首相梅伊主動到民眾家門按門鈴，英國一位男子卻被這樣的舉動嚇到，不敢開門迎接梅伊，梅伊最後默默離去。（圖擷自推特）

    英國首相梅伊主動到民眾家門按門鈴，英國一位男子卻被這樣的舉動嚇到，不敢開門迎接梅伊，梅伊最後默默離去。（圖擷自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拜訪 梅伊 英國 英國首相
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：她來按門鈴 英國男子嚇的不敢開門...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.