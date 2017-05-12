辛巴威獨裁總統開會打瞌睡？ 府方說其實他是...

辛巴威獨裁總統穆加比，多次於會議、晚宴上「閉目養神」，被誤以為睡著。（法新社）

2017-05-12 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕高齡93歲的辛巴威獨裁總統穆加比（Robert Mugabe），日前出席會議時，戴著耳機的他雙眼閉上，彷彿在打盹，引起多家外媒關注。

綜合外媒報導，穆加比近日出席幾場會議、晚宴，以及世界經濟論壇時，接連被捕捉到低頭閉眼，疑似陷入熟睡的畫面，但府方發言人查蘭巴（George Charamba）表示，這是個誤會，總統眼睛不太能忍受光照，因此必須閉目養神休息，而非睡著，預計本週將前往新加坡入院治療。

據悉，穆加比自1980年擔任辛巴威總理，7年後接任總統一職，至今已30年，他因管理國家不善，包括土地改革成效不佳、對付不了通膨、經濟負成長，人權紀錄差等問題，備受國際社會批評。