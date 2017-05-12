世越號再有重大進展 船尾尋獲大量疑似失蹤者遺骨

世越號打撈上岸後再度有重大進展，今下午搜索人員在世越號船尾處發現大量疑似失蹤者骨骸。（歐新社）

2017-05-12 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕世越號打撈上岸後再度有重大進展，今天（12日）下午搜索人員在世越號船尾處發現大量骨骸，初步判定為人骨，這是繼10日後再度有疑似失蹤者遺骨被尋獲。

根據《韓聯社》報導，世越號現場處理本部今日表示，當地時間下午4時40分（台灣時間3點40分），在世越號4層船尾處發現大量遺骸，在現場的法醫機構國立科學搜查研究院的專家通過肉眼進行了確認，初步認為是人骨，現場處理本部稱這些遺骸疑似為失蹤者遺骨。

10日，搜索小組也在世越號左舷的船尾發現兩塊骨骸，目前已交由國科搜本院進行詳細調查，完整的DNA分析報告大約需要一個月的時間。

2014年11月韓國結束長達7個月的世越號船難搜救工作時，僅找到295具罹難者遺體，至今仍有9人下落不明，包含4名檀園高中學生、2名檀園高中老師，和一家3口，家屬希望由這些人骨來找到失散的家人。