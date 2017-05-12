半歲大男嬰沒呼吸911卻打不通 母怒告電信業者
2017-05-12 19:03
〔即時新聞／綜合報導〕美國德州日前傳出有一名半歲大男嬰在從床上翻落到地上後停止呼吸，在場的保姆雖立刻撥打911求救，卻因碰上電信系統出問題，花了40分鐘都打不通，最終男嬰雖被趕回的家屬親自送往醫院，但仍回天乏術，男嬰母親在哀傷之餘，也決定怒告電信公司。
據《CNN》等外媒報導指出，達拉斯（Dallas）於今年3月間傳出一名6個月大的男嬰亞歷克斯（Brandon Alex）在不慎摔落床下後停止呼吸，當晚受託照顧他的保姆隨即致電給911，但因保姆所使用的「T-Mobile」電信早從去年就已出現系統問題，一旦有用戶撥打電話，手機就會自動再多撥出好幾通「幽靈電話」，進而導致達拉斯的緊急通訊系統大為阻塞，當晚保姆在嘗試撥打40分鐘後仍未能撥通911，加上保姆也不會開車，最終還是連絡上亞歷克斯的家屬，才將他送往醫院接受治療，但最終仍宣告不治。
亞歷克斯的母親為此傷心欲絕，並決定對「T-Mobile」提告，她在受訪時表示，亞歷克斯才6個月大，「這不是他的時候。」目前警方則仍在釐清亞歷克斯的死因，確認是否與延遲送醫有關。
報導提到，雖然「T-Mobile」似乎面臨技術問題，但目前並未傳出有其他電信公司有類似的問題，且官方於上月更發出一項報告指出，從去年到今年，各個緊急專線中心的人手不足才是造成接線緩慢的主因。
相關影片請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 尼斯湖水怪再現身？民眾拍到最新影片
- 中國網友爽吃丹麥生蠔 網民看完直呼想嫁過去
- 塑膠垃圾別亂丟 海豹誤食塑膠後窒息死相悽慘
- 這身材太誇張！ 49歲辣媽跟兒子合照根本是情侶
- 搶國會席次 馬克宏未足額提名
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日職》他從哪冒出來的？超狂短打守備瘋傳（影音）
- 「他已身敗名裂」 友人透露陳星的下一步...
- NBA》火箭主場慘敗馬刺 哈登：輸球要怪我
- 藍撒麵粉抗議 前瞻逐條討論至第6條
- 欠稅警再涉濫倒廢棄物 遲未清理
- 當街狠殺小燈泡23刀 兇嫌免死判無期
- 台東oBike亂象多 民代促縣府管理
- NBA》提前續約5年 「油頭」萊里續任熱火總裁
- 水里商工21歲 千人路跑high慶生
- 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
- 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
- 還我無遮藍天…台東市將全面清除路口纜線
- 柯P又失言了…市府發言人︰市長有點白目
- PSY鳥叔MV來了！ 攜手娜恩轟炸聽覺
- 慢飛天使說「我愛您」 媽媽融化了
- 年改會緊急更正 拿掉八百壯士撤離的文字
- 故事》想當官但考不上怎麼辦？沒關係，在明代你還可以花錢買官！
- MLB》光芒金手套怎麼了？竟一周出現兩次要命失誤（影音）
- 小心信用卡重複扣款！收單公司上月錯收逾3萬筆
- 談前瞻計畫 前閣揆毛治國：蓋輕軌營運必然虧損
- 宜蘭6校學生專車 今天復駛
- 台日合拍片出碟悄遭閹割9分鐘 上架2年影迷看攏沒
- 立院衝突、蔣萬安「一枝獨秀」跳上桌 王丹諷：演過頭
- 台積電、法務部聯手 竊密案36小時偵結
- 歐陽妮妮長髮勾耳後 正劈「一字馬」激美
- 世大運》延續光州好運 棒球再爭金
- 三大法人買超35億 外資買超17億
- 處處打壓 世衛技術會議 我逾半未獲邀
- 以為要再關25年 假釋狼毀電子腳鐐逃亡
- 政院推前瞻問答集 回應各項質疑
- 解決新營水患 打通鹽水排水上游瓶頸
- 高球》日本PGA錦標賽日清杯麵盃 詹世昌未能跨過晉級門檻
- 才女歌手袁詠琳 創作時最重視的竟是..
- 反毒宣戰窩裡反 成敗在跨院部整合
- 花蓮補教協會 盼通報不良教師
- 雪倫卡特拋棄美國隊長 幸福秀鑽戒宣布訂婚了！
- 匯損6.5億 廣達首季EPS 0.72元 近25季低點
- NBA》火箭慘敗馬刺 哈登失誤改寫難堪紀錄
- 下週一續審前瞻 廖國棟：邱議瑩不能當召委
- 《觀察筆記》向前行
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：半歲大男嬰沒呼吸911卻打不通 母怒告電信業者
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分