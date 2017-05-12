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半歲大男嬰沒呼吸911卻打不通 母怒告電信業者

2017-05-12  19:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州日前傳出有一名半歲大男嬰在從床上翻落到地上後停止呼吸，在場的保姆雖立刻撥打911求救，卻因碰上電信系統出問題，花了40分鐘都打不通，最終男嬰雖被趕回的家屬親自送往醫院，但仍回天乏術，男嬰母親在哀傷之餘，也決定怒告電信公司。

據《CNN》等外媒報導指出，達拉斯（Dallas）於今年3月間傳出一名6個月大的男嬰亞歷克斯（Brandon Alex）在不慎摔落床下後停止呼吸，當晚受託照顧他的保姆隨即致電給911，但因保姆所使用的「T-Mobile」電信早從去年就已出現系統問題，一旦有用戶撥打電話，手機就會自動再多撥出好幾通「幽靈電話」，進而導致達拉斯的緊急通訊系統大為阻塞，當晚保姆在嘗試撥打40分鐘後仍未能撥通911，加上保姆也不會開車，最終還是連絡上亞歷克斯的家屬，才將他送往醫院接受治療，但最終仍宣告不治。

亞歷克斯的母親為此傷心欲絕，並決定對「T-Mobile」提告，她在受訪時表示，亞歷克斯才6個月大，「這不是他的時候。」目前警方則仍在釐清亞歷克斯的死因，確認是否與延遲送醫有關。

報導提到，雖然「T-Mobile」似乎面臨技術問題，但目前並未傳出有其他電信公司有類似的問題，且官方於上月更發出一項報告指出，從去年到今年，各個緊急專線中心的人手不足才是造成接線緩慢的主因。

相關影片請見：

Cincinnati News, FOX19-WXIX TV

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  • 美國德州日前傳出有一名半歲大男嬰在從床上翻落到地上後停止呼吸，但保姆撥打911卻一直打不通，事後男嬰被家屬親自送往醫院仍宣告不治，男嬰母親也決定怒告電信公司。（圖擷自CNN）

    美國德州日前傳出有一名半歲大男嬰在從床上翻落到地上後停止呼吸，但保姆撥打911卻一直打不通，事後男嬰被家屬親自送往醫院仍宣告不治，男嬰母親也決定怒告電信公司。（圖擷自CNN）

  • 亞歷克斯的母親在受訪時表示，亞歷克斯才6個月大，「這不是他的時候。」（圖擷自wtvr）

    亞歷克斯的母親在受訪時表示，亞歷克斯才6個月大，「這不是他的時候。」（圖擷自wtvr）

  • 據傳「T-Mobile」電信早從去年就已出現系統問題，一旦有用戶撥打電話，手機就會自動再多撥出好幾通「幽靈電話」，進而導致達拉斯的緊急通訊系統大為阻塞。（圖擷自abc15）

    據傳「T-Mobile」電信早從去年就已出現系統問題，一旦有用戶撥打電話，手機就會自動再多撥出好幾通「幽靈電話」，進而導致達拉斯的緊急通訊系統大為阻塞。（圖擷自abc15）

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